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Gençlik Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, başarılı sporcularla bir araya geldi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özellikle son yıllarda gerçekleştirilen tesisleşme projeleri ile birlikte spor branşlarında başarılı güzel sonuçlar almaya devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yakın tarihlerde federasyonlar tarafından yapılan şampiyonalarda Aydın ilini gururla temsil eden ve önemli başarılara imza atan sporcularla kahvaltı programında bir araya geldi

AYDIN 10.02.2022, 13:50
Gençlik Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, başarılı sporcularla bir araya geldi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü özellikle son yıllarda gerçekleştirilen tesisleşme projeleri ile birlikte spor branşlarında başarılı güzel sonuçlar almaya devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yakın tarihlerde federasyonlar tarafından yapılan şampiyonalarda Aydın ilini gururla temsil eden ve önemli başarılara imza atan sporcularla kahvaltı programında bir araya geldi

Aydın Gençlik Merkezi kitap kafede başarılı sporcular için düzenlenen kahvaltı programına, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Hamide Ercan, Şube Müdürleri ve boks, kick boks, atletizm, halter, atıcılık gibi farklı branşlarda başarı elde eden sporcular ve antrenörleri katıldı.

Sporcuları teker teker tebrik edip, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun selamını gençlere ileten Fillikçioğlu, sözlerine şu şekilde devam etti. “Gençler hepinizi öncelikle tebrik ediyorum. Sizlere en iyi şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun takdirleri ve destekleriyle Aydın’da altı tane yeni spor salonu yapılacak, bunlardan bir tanesi uluslararası müsabakaların düzenleneceği merkezde yapımı gerçekleştirilecek üç bin beş yüz kişilik spor salonudur. Bu projelerin yanı sıra 14 tane gençlik merkezi Aydın ilimize kazandırılacak, gençlik merkezlerinin projelerinde dikkat ettiğimiz bir husus da içerisinde spor salonlarının yer alması, projelerde antrenman salonlarının yer aldığı çalışmaları seçtik, onayladık. Bu sayede yapılması planlanan spor salonları ile birlikte salon sayısı iki katına ulaşmış olacak. Yapılacak olan yüzme havuzu, go kart pisti gibi imkânlarımız dâhilinde birçok spor branşında tesisleşmemiz gerçekleştirilecek. Bu tesisleri, önemli, değerli kılan sizlerin varlığı, çalışmalarınız, başarılarınız. Bu yüzden sizler bizim için çok değerlisiniz, sizin gibi başarılı sporcuların sayıları artmasın bizim için çok önemli. Başarılarınızın artarak devam etmesi için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Mevcut başarılarınızın üzerine ekleyerek daha yeni birçok başarılara imza atacağınıza inanıyoruz. Özellikle spor müsabakalarındaki başarılardan dolayı antrenörleri tebrik ederim, bu başarıların altındaki en büyük payın antrenör olduğunun farkındayız. Tüm spor branşlarından şampiyonalarda aynı başarıyı bekliyorum. Yeni şampiyonluklar öncesinde tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Program Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu’nun sporculara kitap hediye etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.

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