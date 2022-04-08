Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen; gençlerin ses ve müzik yarışması, şiir okuma yarışması, tiyatro yarışması, bilgi yarışması ve Türkiye münazara ligi yarışmalarında yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu kültür ve sanat yarışmalarının Aydın il elemeleri tamamlandı.

İl birinciliği, grup birinciliği ve Türkiye finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilen Ses ve Müzik Yarışması’nın il birinciliğinde, dereceye giren yarışmacı gençler için ödül töreni düzenlendi. Törene Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve birim müdürleri katıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerimizin hem bilgili ve donanımlı yetişmelerini, hem de zengin ve derinlikli bir bakış açısına sahip olmalarını istiyor. Bu amaçla geleneksel sanata sahip çıkan ve serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen Ses ve Müzik Yarışması’nda gençlerimiz yeteneklerini sergileme fırsatı buldular. Gençlerimizin yolunu açmaya, onların geleceklerini aydınlatmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile yarışmalara katılan tüm gençlerimizi tebrik eder, dereceye giren gençlerimize de ilimiz adına katılacakları bölge finalleri için başarılar dilerim” dedi.

Kategorilerinde dereceye giren öğrenciler Mayıs ayında Denizli’de düzenlenecek bölge finallerinde Aydın’ı temsil edecek.