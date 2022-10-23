Gencelli, farklı galibiyet ile lige başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 7. Grup’ta mücadele eden Gencelli İdman Yurdu, ligin ilk maçında Söke Belediye Saldos Kadın Voleybol Takımı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 7. Grup’ta mücadele eden Kuyucak temsilcisi Gencelli İdman Yurdu ilk maçında taraftar desteğiyle 3-0 galip geldi. Kuyucak Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Aydın derbisinde Söke Belediye Saldos Kadın Voleybol Takımı’nı ağırlayan Gencelli İdman Yurdu, rakibini mağlup etmeyi başardı. Taraftar desteğini arkasına alan Gencelli, maçın başından sonuna kadar hiç geriye düşmedi. 25-20, 25-18 ve 25-17’lik setlerle rakibini 3-0 mağlup eden Gencelli, maç sonunda taraftarı ile galibiyeti kutladı.

Lige hızlı bir başlangıç yapan Gencelli İdman Yurdu, gelecek hafta Aydın Gençlik Hizmetleri Spor ile 30 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Efeler Mimar Sinan Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Aydın derbisi olarak geçen ligin ilk karşılaşmasını Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız ve Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu da takip etti.