Genç Sultanlar, Türkiye üçüncüsü oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü voleybol takımı, Tekirdağ’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi’nden Türkiye üçüncüsü olarak döndü.

Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Finalleri, Tekirdağ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden 322 sporcunun katıldığı final müsabakalarında Aydın’ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü voleybol takımı Aydın’a başarılarla döndü. Müsabakalarda gösterdikleri etkin performans ile mücadeleyi bir an bile bırakmayan genç sultanlar, müsabakaları üçüncü olarak tamamladı. Elde ettikleri başarı ile Aydın’ın gururu olan gençler, Türkiye üçüncüsü olarak kupayı kaldırdı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan sosyal medya paylaşımında, “Tekirdağ ilinde 12-16 Ağustos 2022 tarihleri arasında 322 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Türkiye Finalleri müsabakalarında Aydın Voleybol takımımız Türkiye üçüncüsü olarak kupayı kaldırdı. Genç sultanları tebrik ederiz” notu düşüldü.