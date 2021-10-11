Genç sanatçılardan Güvercinada’da muhteşem performans

Kuşadası’nın tarihi Güvercinada Kalesi’nde muhteşem bir caz müzik dinletisi düzenlendi. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen konserde genç solist Dila Yavuz ile arkadaşları sahne aldı.

Kuşadası Belediyesi’nin KUSAV ile birlikte düzenlediği Güvercinada Genç Sanat Dinletileri sanatseverlerden yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda son olarak caz müzik sanatçısı Dila Yavuz ile arkadaşları Güvercinada Kalesi’nin eşsiz manzarası eşliğinde muhteşem bir konser verdi. Piyanoda Maya Muz, elektro bas gitarda ise Barış Dağhan’ın yer aldığı dinletide caz müziğin birbirinden güzel eserleri seslendirildi. Konseri çok sayıda müzikseverle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyesi Ali Genç ve KUSAV Başkanı Levent Köylü de dinledi.

Konser sonunda sanatçılara çiçek veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Güvercinada’da dünya milletlerinin ortak dili olan müziği konuşalım istedik. Güvercinada bugün 19’uncu konserimize ev sahipliği yaptı. Pandemiye rağmen keyifli bir sezon geçirdik. Kültür ve sanat faaliyetlerine hiç ara vermedik. Tüm gücümüzle sanatçılarımıza destek olduk. Bu sıkıntılı süreçte sanatla iç içe olalım istedik. Bu akşam muhteşem bir müzik ziyafetine ortak olduk. Genç sanatçılarımıza çok teşekkür ederim. Kuşadası sanatın en iyisini hak ediyor. Kuşadası Belediyesi olarak genç sanatçılara desteğimize sürdüreceğiz” dedi.