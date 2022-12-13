Genç Sanat Dinletileri’nde sahne alan keman virtüözünden uluslararası başarı

Klasik kemanın parlayan yıldızı Ilgın Top, Ankara’da bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nda’ birinci oldu. Daha önce İspanya Galiçya Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nda solist olarak çalmaya hak kazanan ilk Türk keman virtüözü de olan Ilgın Top’u tebrik eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yetenekli sanatçımıza kariyerinde başarılar diliyorum” dedi.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde geçtiğimiz yaz düzenlenen Genç Sanat Dinletilerinde verdiği konserde kemanıyla izleyenleri büyüleyen Ilgın Top, bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nda birinci oldu. Genç yetenek birinciliği, finali Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Beytepe yerleşkesinde yapılan yarışmada Hasan Niyazi Tura’ya ait eseri, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde çalarak kazandı. Klasik kemanın parlayan yıldızları arasında gösterilen Ilgın Top, ayrıca 6 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Daha önce de İspanya Galiçya Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nda solist olarak çalmaya hak kazanan ilk Türk keman virtüözü olan Ilgın Top, gösterdiği başarıyla da ailesine büyük bir gurur yaşattı.

Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Ilgın Top, “Yedi yaşından itibaren keman eğitimine başladım. 13 yaşındayken ilk solistlik deneyimimi Bilkent Senfoni Orkestrası ile Henri Vieuxtemps’in 5. Keman Konçertosu’nu çalarak elde ettim. Peregrinos Musicales yarışmasında da başarı gösterdikten sonra İspanya Galiçya Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nda solist olarak sahneye çıkan ilk Türk kemancı oldum. Benim için rolmodel olan bir sanatçı adına gerçekleştirilen bu yarışmada birinci olmak gurur verici” dedi.

Eğitimini Hollanda’daki Conservatorium Maastricht müzik akademisinde sürdüren sanatçıyı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de tebrik etti. Başkan Ömer Günel, “Ilgın, çok önemli bir başarının daha altına imza atarak göğsümüzü kabarttı. Ülkemizde Ilgın gibi sanatçıların yetişmesi ve uluslararası yarışmalarda derece elde etmeleri bizlere gurur veriyor. Yetenekli sanatçımıza kariyerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.