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Genç kızın ani ölümü İlçeyi yasa boğdu

HAYATINI KAYBEDEN 27 YAŞINDAKİ FUNDA ALACAHAN

AYDIN 12.11.2020, 19:13
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Genç kızın ani ölümü İlçeyi yasa boğdu

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Malgaç Mustafa Mahallesi’nde yaşayan 27 yaşındaki genç kız aniden fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre; Ailesi ile birlikte köyde yaşayan Funda Alacahan, geçtiğimiz günlerde ailesi ile birlikte yaylada bulunan kestaneleri işledikten sonra önceki gün Nazilli’ye gezmeye ve alışverişe geldi. Burada aniden fenalaşan genç kız, Nazilli’deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan 27 yaşındaki Funda Alacahan, ameliyatı ağır geçince yoğun bakıma alındı. Genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatının baharında hayatını kaybeden genç kızın ani ölümü üzüntüye neden olurken, Funda Alaca’nın annesi Gülseren Alaca’nın da kısa süre önce aniden aynı şekilde rahatsızlanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
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