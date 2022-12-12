Genç keman virtüözünden uluslararası yarışmada birinci oldu

Klasik kemanın parlayan yıldızı Ilgın Top, Ankara’da bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nda’ birinci oldu. Daha önce de İspanya Galiçya Kraliyet Flarmoni Orkestrası’nda solist olarak çalmaya hak kazanan ilk Türk keman virtüözü olan Ilgın Top, “Kendime örnek aldığım bir sanatçı adına gerçekleştirilen bu yarışmayı kazanmak gurur verici” dedi.

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nın’ finali Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Beytepe yerleşkesinde yapıldı. Yarışmada Hasan Niyazi Tura’ya ait eseri, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası eşliğinde çalan keman virtüözü Ilgın Top birincilik elde etti. Klasik kemanın parlayan yıldızları arasında gösterilen genç sanatçı, 6 bin liralık ödülün de sahibi oldu. Daha önce de İspanya Galiçya Kraliyet Flarmoni Orkestrası’nda solist olarak çalmaya hak kazanan ilk Türk keman virtüözü olan Ilgın Top, ailesine büyük bir gurur yaşattı.

Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması’nı kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Ilgın Top, “Yedi yaşından itibaren keman eğitimine başladım. 13 yaşındayken ilk solistlik deneyimimi Bilkent Senfoni Orkestrası ile Henri Vieuxtemps’in 5. Keman Konçertosu’nu çalarak elde ettim. Peregrinos Musicales yarışmasında da başarı gösterdikten sonra İspanya Galiçya Kraliyet Flarmoni Orkestrası’nda solist olarak sahneye çıkan ilk Türk kemancı oldum. Kendime örnek aldığım bir sanatçı adına gerçekleştirilen bu yarışmada birinci olmak gurur verici” dedi.

Eğitimini Hollanda’daki Conservatorium Maastricht müzik akademisinde sürdüren ve geçtiğimiz yaz ayında Kuşadası’nda da bir konser veren genç yeteneği Belediye Başkanı Ömer Günel de tebrik etti. Başkan Ömer Günel, “Ilgın, çok önemli bir başarının daha altına imza atarak göğsümüzü kabarttı. Ülkemizde Ilgın gibi sanatçıların yetişmesi ve gerek ulusal gerekse de uluslararası yarışmalarda derece elde etmeleri bizlere gurur veriyor. Sanatçımıza kariyerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.