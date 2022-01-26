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Genç judocunun hedefi Milli takım

Koçarlı Belediyespor Kulübü Judo takımı sporcularından Eren Kılınç, Muğla’da düzenlenen “Okul Sporları Liseler Türkiye Judo Şampiyonası” yarı final müsabakalarından 3’ncü olurken, Belediye Başkanı Nedim Kaplan sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti.

AYDIN 26.01.2022, 15:05
Genç judocunun hedefi Milli takım

Koçarlı Belediyespor Kulübü Judo takımı sporcularından Eren Kılınç, Muğla’da düzenlenen “Okul Sporları Liseler Türkiye Judo Şampiyonası” yarı final müsabakalarından 3’ncü olurken, Belediye Başkanı Nedim Kaplan sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti.

Mart ayında Kırıkkale’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan genç sporcu hedefinin adını milli takıma yazdırmak olduğunu söyledi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 19-20-21 Ocak tarihlerinde arasında düzenlenen “Okul Sporları Liseler Türkiye Judo Şampiyonası yarı final” müsabakalarında Koçarlı Belediyespor Kulübü göz doldururken, 50 kilogram erkeklerde mücadele eden 15 yaşındaki Eren Kılınç yarı final müsabakalarından 3’ncu olarak ilçeye döndü.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Judo antrenörü Nuri Sevinç ve başarılı judocu Eren Kılınç’ı makamında kabul ederken, sporcuyu ve antrenörü tebrik ederek “Hiçbir başarı tesadüf değildir” dedi.

Başkan Kaplan, ziyarette yaptığı konuşmada “Koçarlı Belediyespor Judo takımımızı aldıkları dereceden dolayı tebrik ediyorum. Bu tür başarılar bizleri gururlandırıyor ve ilçemizin ismini ön plana çıkartıyor. Eren kardeşimiz elde ettiği başarı ile Mart ayında düzenlenecek olan Türkiye judo Şampiyonası Final karşılaşmasında Aydın’ı ve ilçemizi temsil edecek. Ayrıca sporcumuzun hedefi Milli takıma girebilmek. İnşallah Türkiye Şampiyonasında inanıyorum ki bu hedefine ulaşarak daha önceki başarılarına bir yenisini daha ekleyecek. Bilinmesi gerekir ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Başta sporcumuz olmak üzere ailesini ve antrenörünü tebrik ediyorum” dedi.

Koçarlı Belediyespor Judo takımı Antrenörü Nuri Sevinç ise Eren Kılınç’ın başarısının ilk olmadığının altını çizerken, “Sporcumuz 50 kilogramda okul sporları liseler Türkiye judo şampiyonası yarı final müsabakalarında 3’ncu oldu ve Mart ayı içerisinde Kırıkkalede yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına, Koçarlı Belediyespor olarak katılmaya hak kazandı. Orada Aydın’ı ve İlçemizi temsil edecek. Eren daha öncede 2021 yılında Aydın Okul Sporları il seçmelerinde ve Yıldız erkekler müsabakasında Aydın il birinciliği kazanırken ayrıca Ümitler İl Şampiyonluğunda 50 kilogram yine Aydın İl birinciliği elde etmişti. Belediye Başkanımız Nedim Kaplan’a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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