Genç güreşçiler Aydın’ı temsil etmek için mindere çıktı

Aydın’da gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Güreş İl Birinciliği Müsabakaları finali tamamlandı, turnuvada dereceye giren isimler Konya’da düzenlenecek şampiyonada Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu çerçevede Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler Kız-Erkek Güreş İl Birinciliği Müsabakaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Oynanan müsabakalarda genç sporcular, birincilik için birbirleriyle yarıştı. Büyük mücadeleye sahne olan karşılaşmalar sonucunda kız ve erkek kategorilerinde Aydın İl Birincileri belli oldu. Turnuvada 44’ü aşkın sporcu minderde mücadele ederken serbest kategoride kızlar ve erkekler karşılaşmalarında yapılan müsabakalara sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular Aydın İl Birincisi olurken, 10-12 Mart 2023 tarihlerinde Konya’da yapılacak olan grup müsabakalarında da Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı.

3 gün süren müsabakaların Kız Serbest Stil kategorisi 36-40 kilogramda Aynur Deniz, 43 kilogramda Zeynep Özden, 46 kilogramda Eylül Ediz, 49 kilogramda Sude Özdemir, 53 kilogramda Aysel Bozkurt, 57 kilogramda Şükriye Tezcel, 61 kilogramda Yaren Yasemin Bakar, 65 kilogramda Ayşegül Çam, 69 kilogramda İremnaz Kavak, 69-73 kilogramda Hasret Atlı birinci oldu. Erkek Serbest Stil kategorisi 48 kilogramda Nurullah Dirik, 51 kilogramda Harun Sarı, 60 kilogramda Yusuf Çelik, 65 kilogramda Mehmet Uysal, 71 kilogramda Rasim Efe Esen, 80 kilogramda Zeki Akkuş, 92 kilogramda Abdullah Said Cansu, 92-100 kilogramda ise Davut Çakır birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve başarı belgeleri düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, müsabakalarda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren öğrencileri tebrik etti.