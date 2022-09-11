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Gelin arabası küle döndü
Aydın’ın Buharkent ilçesinde seyir halindeki gelin arabasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
AYDIN 11.09.2022, 20:53
Aydın’ın Buharkent ilçesinde seyir halindeki gelin arabasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bir otomobilin yandığı ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Buharkent İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gelin arabasındaki yangını söndürürken araç kullanılmaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
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