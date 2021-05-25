Geleneksel Türk Müziği Bölümü ud dinletisi gerçekleşti

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında özel yetenek sınavı ile ilk öğrencilerini alan Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü, ud dinletisi etkinliğini, gerçekleştirdi.

Geleneksel Türk Müziği Bölümü Öğretim Görevlisi Emre Üstgül danışmalığında hazırlanan ud dinletisi etkinliğinde Kemençeci Nikolaki’nin Buselik Peşrevi, Emre Üstgül’ün Buselik Longa’sı, Refik Fersan’ın Rast Peşrevi ve Göksel Baktagir’in Rast Sirto’sunu seslendiren hazırlık sınıfı ud öğrencisi Umut Can Yılmaz başarılı bir performans sergileyerek katılımcılardan beğeni topladı.

Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Mustafa Oner Uzun, katılımın oldukça yüksek olduğu etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, öğrenci Umut Can Yılmaz’ı tebrik ederek, Geleneksel Türk Müziği Bölümünün nitelikli lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretim programlarının ses getireceğini ifade etti.