İlim Yayma Cemiyeti Aydın Şubesi, Yaygın Eğitim Merkezi Cihanoğlu Bilgi ve Kültür Evi’nde Geleneksel El Sanatları Hüsn-ü Hat, Ebru ve Tezhip alanında eğitim alan öğrencilerin eserlerinden oluşan ’Geleneksel El Sanatları Sergisi’ açıldı.

Efeler ilçesindeki Cihanoğlu Küllliyesi’nde açılan sergide geleneğin kadim sanatlarını gelecek nesillere aktarmak ve kültürel değerlere sahip çıkmak için, açılan kurslara katılarak eğitim alan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Sergi açılışına AK Parti önceki dönem milletvekilleri AK Parti Efeler Başkanı Hüsnü Elbir, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri ve öğrencileri, Cihanoğlu Bilgi Evi öğrenci ve velileri ve sanatseverler katıldı.

Hüsn-ü Hat Hocası Saadet Eyice, Ebru Hocası Ayşegül Eyice ve Tezhip Hocası Elif Aydın sergiye katılan ziyaretçilere sergilenen eserler hakkında bilgi verirken, sergi 11 Mayıs Çarşamba günü akşamına kadar ziyaret edilebilecek.