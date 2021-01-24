Geleceğin tenisçileri, Didim’de buluştu

Türkiye Tenis Federasyonunun organizasyonu ile 14 yaş kategorisinde en yetenekli genç tenisçiler kış kupası için Didim’de raket sallıyor.

Didim Belediyesi’nin ev sahipliğinde 25 Ocak 2021 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 14 Yaş Kış Kupası serisi için açılış Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın katılımı ile gerçekleşti. Açılış gününde Türkiye’nin dört bir yanından gelen yetenekli genç tenisçiler Başkan Atabay’a rakip oldu. Başkan Atabay’ın katılımı ile 2 kişiye 8 kişi düzenlenen tenis maçı eğlenceli anlara sahne olurken, Atabay yetenekli gençlere mağlup oldu.

Tenis Turnuvasının açılış konuşmasını gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Sevgili çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Ocak ayında böyle güzel, güneşli bir güne sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu hissediyorum. Memleketin birçok yerinde soğuk kara kış devam ederken biz burada cıvıl cıvıl bir tenis turnuvası düzenliyoruz. Ben önce çocuklarımıza, sporcularımıza teşekkür ediyorum. Ama en önemlisi ailelerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı bu yaşta tenis gibi güzel bir spora yönlendirdikleri için ve buralara getirdikleri için. Tenis kulübüne başta Seyhan bey olmak üzere bütün hocalarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum. Gerçekten de kısa bir süre içerisinde tenisi Didim’e sevdirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu imkanları çocuklarımıza, gençlerimize, bizlere kazandırdıkları için bu tesisleri onlar yaptılar, bu tesisler olmasaydı bugün oynayamazdık" ifadelerine yer verdi.

Turnuva sonrası Başkan Atabay, yetenekli genç tenisçilere içerisinde Didim Belediyesi’nin hediyelerinin bulunduğu çantaları takdim etti.