Geleceğin sporcularına anlamlı hediye

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi çerçevesinde Aydın’da yapılan taramalarda seçilen geleceğin sporcuları öğrencilerine spor malzemelerinden oluşan hediye çantası gönderdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın’da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından belirlenen geleceğin sporcuları eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde adım adım Aydın’ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Bu çerçevede Aydın genelindeki taramalara 8 bin 227’si kız, 8 bin 606’sı erkek olmak üzere toplam 16 bin 833 öğrenci katıldı. Taramalar sonunda 433’ü kız, 451’i erkek olmak üzere toplam 884 öğrenci yetenekli bulundu. Yetenekli bulunan geleceğin sporcuları ise yapılan işlemlerinin ardından antrenör eşliğinde antrenmanlarına başladı.

Genç sporcuların antrenmanları aralıksız devam ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı da, geleceğin sporcularını unutmadı. Aydın’da yetenekli bulunan 884 öğrenciye Bakanlık tarafından gönderilen hediyeler takdim edildi. Spor malzemelerinden oluşan hediye çantalarını teslim alan sporcular ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Onlar bizim yetenekli gençlerimiz. Yetenek taraması sonucunda yetenekli gençlerimize Bakanlığımız tarafından gönderilen hediye spor malzemeleri takdim edildi” ifadeleri yer aldı.