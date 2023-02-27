Geleceğin sporcuları için antrenmanlar devam ediyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi çerçevesinde Aydın’da yapılan taramalarda seçilen geleceğin sporcuları 884 öğrenci antrenmanlarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın’da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından belirlenen geleceğin sporcuları eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde adım adım Aydın’ın ilçelerini gezen yetenek avcıları, bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Bu çerçevede Aydın genelindeki taramalara 8 bin 227’si kız, 8 bin 606’sı erkek olmak üzere toplam 16 bin 833 öğrenci katıldı. Taramalar sonunda 433’ü kız, 451’i erkek olmak üzere toplam 884 öğrenci yetenekli bulundu. Yetenekli bulunan geleceğin sporcuları ise yapılan işlemlerinin ardından antrenör eşliğinde antrenmanlarına başladı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Başarının yolu inanmaktan geçer. Başarıya inanan sporcularımızla Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi antrenörlerimizin programları eşliğinde gerçekleşiyor” ifadeleri yer aldı.