Geleceğin sporcuları “en iyisi” olmak için çalışıyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi çerçevesinde Aydın’ın Köşk ilçesinde belirlenen 88 geleceğin sporcularının, aldıkları sıkı eğitimin ardından ara test ölçümleri yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın’da da belirlenen geleceğin şampiyon sporcuları sıkı eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesindeki uzman antrenörler eşliğinde eğitimlerini gerçekleştiren öğrenciler ara test ölçümleriyle de “en iyisi” olmak için çalışıyor. Bu çerçevede Köşk ilçesinde yetenek taraması sonucunda yetenekli bulunan 88 sporcunun gelişimlerinin kontrol edilmesi amacıyla ara test ölçümleri gerçekleştirildi.

Eğitimler ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde daha önceden yapılan yetenek taraması sonucunda yetenekli bulunan 88 Köşklü sportif gencin aldıkları tempolu ve istikrarlı eğitimlerin ardından edindikleri gelişimlerini ölçmek için ara test ölçümleri Köşk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi” ifadeleri yer aldı.