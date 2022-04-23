Geleceğin doktorlarından Kuşadası’nda çevreci etkinlik

Kuşadası’nda, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kıyı temizliği yapıldı. Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte toplanan atıklar, geri dönüşüm işlemine tabi tutulması amacıyla atık merkezine gönderildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, çevreci etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede ADÜ Tıp Fakültesi öğrencileri sahil bandında kıyı temizliği gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte öğrenciler, plastik, cam, metal ve kağıt gibi atıkları topladı. Türlerine göre sınıflandırılan atıklar, daha sonra geri dönüştürülmesi için Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Amaçlarının çevrenin korunmasına katkıda bulunmak olduğunu belirten ADÜ Tıp Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi Yağmur Boz, “Kıyı temizliğini düzenli olarak Aydın’ın farklı ilçelerinde yapmayı sürdüreceğiz. Geleceğin doktorları olarak insan eliyle doğaya verilen zarara dikkat çekmek istiyoruz. Bize katkıda bulunan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline de çok teşekkür ederim” dedi.