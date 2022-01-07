Geleceğin dev adamları Başkan Günel’i ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Okul Sporları Federasyonu (TOSF) tarafından düzenlenen liselerarası basketbol turnuvasında Genç Erkek (A) Kategorisi Aydın şampiyonu olan özel bir okulun oyuncularını ağırladı. Sporculara çeşitli hediyeler veren Başkan Günel, “Bize büyük bir gurur yaşattınız. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Kuşadası’na büyük gurur yaşatan geleceğin yıldız basketbolcularıyla Ada Modern Sanat Galerisi’nde bir araya geldi. Genç sporculara takım antrenörü Taylan Yerlikaya da eşlik etti.

Kuşadası’na şampiyon olarak döndükleri için çok mutlu olduklarını belirten takım antrenörü Taylan Yerlikaya, “Bizleri kırmayarak ziyaretimizi kabul eden Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederim. Amacımız İzmir’de başarılı bir sonuç elde edip Türkiye yarı finallerine katılmak olacak” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Basketbol, Kuşadası’nda çok sevilen bir spor dalı. 1998-99 sezonunda Kuşadasıspor da basketbol 1. Ligi’nde mücadele ederek bizlere unutulmaz anlar yaşatmıştı. Kuşadası Belediyesi olarak genç sporculara destek olmak için çaba gösteriyoruz. Elde ettiğiniz başarı için hepinizi tek tek kutluyorum. Kuşadası’nda gelecek vaat eden basketbolcuların yetiştiğini bilmek beni çok mutlu etti. Her zaman yanınızdayım” diye konuştu.