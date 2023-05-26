Geleceğin bilgili yaya ve sürücüleri bu parkta yetişecek

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların trafik eğitimi alması amacıyla Yavansu Mahallesi’nde 4 bin 200 metrekarelik alanda yapımına başlanan Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’nda çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar çerçevesinde son olarak park alanının bin 517 metrekarelik bölümünde asfalt dökümü gerçekleştirdi.

Kuşadası Belediyesi’nin ’Daha Yeşil Bir Çevre’ hedefiyle farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürüttüğü park yapım çalışmalarıyla yaşama geçirdiği temalı parklar, kente değer ve estetik katmaya devam ediyor. Daha önce Değirmendere Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı ile Davutlar Mahallesi’ndeki Yaşar Kemal ve Mustafa Altun Parkı’nın ve Kadınlar Denizi’nde bulunan “müzik” temalı Alltın Güvercin Müzik Parkı’nın yapımını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay önce başladığı Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’ndaki çalışmalarında ise

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çocukların trafik eğitimini teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da öğrenmeleri amacıyla hayata geçirilen Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’nda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Elektrik, sinyalizasyon ve sulama sistemi döşenerek alt yapısı hazırlanan park alanında begonit taş ve görme engelliler için yön taşı kullanılarak 847 metrekarelik bir alanda yürüyüş yolu yapıldı. Alanda bitki ve çim kaplaması gerçekleştiren ekipler çocuklar için güvenli bir alan oluşturmak amacıyla park çevresinde duvarların üzerini ise çitlerle

Geleceğin bilgili yaya ve sürücülerinin yetişeceği Şehit Polis Fethi Sekin Parkı’nda ailelerin de keyifli vakit geçirmeleri ve dinlenmeleri için 5 adet bank ve 8 adet kameriye yerleştirildi. Miniklerin teorik eğitimle başlayan eğitim sürecinin ardından uygulamalı eğitimlerle üst geçit, yaya geçidi, araç kullanımı ve trafik ışıkları eğitimler alacağı alanın bin 517 metrekarelik bölümünde ekipler tarafından son olarak asfalt döküm işlemi gerçekleştirdi. Çocuklara trafik eğitiminin verilmesinin yanı sıra vatandaşların yeşil alan ile sosyal yaşam alanı ihtiyacını karşılayacak alana ekipler tarafından prefabrik WC ve büfe de yerleştirilecek. Şehit Polis Fethi Sekin Parkı, asfalt boyama ve park çevresi kaldırım taşlarının yerleştirilmesinin ardından kente kazandırılacak.