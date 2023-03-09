Aydın’da okul sporları çerçevesinde düzenlenen atletizm müsabakaları, çekişmeli mücadelelere sahne olurken, geleceğin atletleri başarıya koştu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu çerçevede Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Okul Sporları faaliyet programında çerçevesinde düzenlenen Okullar Arası Genç A-B Atletizm müsabakaları da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Kardeşköy Atletizm Pisti’nde organize edilen müsabakalar, yoğun katılımla gerçekleştirilirken, müsabakalara 8 takım ve toplam 154 sporcu katıldı. İki gün süren müsabakalar rekabete sahne olurken, müsabakalarda başarıya koşan geleceğin atletleri, düzenlenen törenle madalyalarına kavuştu.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Kardeşköy Atletizm Pisti’nde Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Okullar Arası Genç A-B Atletizm müsabakalarında gençlerimiz başarıya ulaşmak için koştular” ifadelerine yer verildi.

Müsabakalarda Genç-A Kızlar kategorisinde 3 takım 38 sporcu, Genç-A Erkekler kategorisinde 5 takım 67 sporcu, Genç-B Kızlar kategorisinde 16 sporcu ve Genç-B Erkekler kategorisinde 33 sporcu olmak üzere toplam 8 takım ve 154 sporcu mücadele etti. Müsabakalar sonunda İncirliova Spor Lisesi hem erkekler hem kızlar kategorilerinde birinci oldu.