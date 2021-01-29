GEKA yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy, Denizli’de gerçekleştirilen yılın ilk toplantısında 2021 yılı çalışma programı ve bütçesinin Bakanlık tarafından onaylandığı açıkladı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 136’ncı Yönetim Kurulu, Denizli’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 2021 yılının ilk toplantısına başkanlık yapan Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy, öncelikli olarak ajansın son dönem faaliyetlerini gözden geçirerek yapılan çalışmaları istişare edeceklerini ifade etti. Toplantının açılış konuşmasında müjdeyi de veren Vali Aksoy, Yönetim Kurulu tarafından önceki aylarda kabul edilen 2021 yılı çalışma programı ve bütçesinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylandığını söyledi. Bu kapsamda GEKA’nın 2021-2024 döneminde Eko-Turizmde Yeni Destinasyonlar, Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm Sonuç Odaklı Programları doğrultusunda proje ve programlarını yürüteceğini belirtti. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, bu programlara ilaveten GEKA’nın 2021 yılında Kaynak Verimliliği teması kapsamında da çeşitli faaliyetler gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

Fizibilite Desteği programı kapsamında ajansa başvuru yapan projeler Yönetim Kurulu’nun onayına sunulacağını ifade eden Vali Aksoy, “Bölge illerimizde yatırımların uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla ajansımız yatırım destek ofislerince fizibilite raporları hazırlanmıştır. Gerek hizmet alımı yoluyla gerekse çalışanlarımızın katkılarıyla hazırlanmış tarımsal üretim, alternatif turizm, enerji gibi konularda 11 adet fizibilite raporu hakkında Yönetim Kurulumuza bilgi verilecektir. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda kalkınma ajanslarının vizyoner projelerinin tanıtılması amacıyla çekimleri tamamlanan ve TRT-Haber kanalında yayınlanan Kalkınma Ajandası programında ajansımızın 2 projesi yer almıştır. Mirasımız Dericilik Programı ve Çameli Eko-turizm Projeleri tanıtım filmleri yönetim kurulumuza sunulacaktır” dedi.

Ajansın, bölgedeki temel sosyal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı’na da (SOGEP) değinen Vali Aksoy, SOGEP programını önümüzdeki tarihlerde ilan etmeyi planladıklarını belirterek, programa başvuru yapmak isteyen paydaşların proje fikirlerini, Ajansla ve Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki Yatırım Destek Ofisleri ile istişare ederek geliştirmelerini tavsiye ettiğini söyledi.

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy’un başkanlığında Denizli’de gerçekleştirilen toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.