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GEKA 133’üncü yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

GEKA 133’ÜNCÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AYDIN 28.10.2020, 09:35
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GEKA 133’üncü yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 133’üncü Yönetim Kurulu toplantısı Muğla’da gerçekleştirildi.

Aydın Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı.

Toplantıda ilk olarak, ajansın son dönem gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi alan Yönetim Kurulu, GEKA’nın önümüzdeki dönem planladığı faaliyetleri de değerlendirdi. GEKA’nın 9 Eylül 2020 itibariyle ilan etmiş olduğu 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı sürecinin görüşüleceğini belirten Aydın Valisi, programın amaç ve önceliklerine uygun proje fikrine sahip ve başvuru koşullarını karşılayan herkesi programa başvurmaya davet etti.

Vali Aksoy, GEKA’nın yeni bir destek türü olarak kısa bir süre sonra Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programını ilan edeceğini söyledi. Program kapsamında imalat sanayii, turizm işletmeleri ile kooperatif ve birliklere kurumsallaşma ve dijital dönüşüm gibi alanlarda teknik destek verileceğini de sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca devam eden ve takip edilen projelerin mevcut durumları ile süre uzatımı talepleri de görüşüldü.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Aksoy, Yönetim Kurulu Üyelerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek toplantının bölge ve ülke için hayırlı olmasını dileyerek toplantıyı sonlandırdı.

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