Gece kartalları 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yol kenarında bulunan bakır boruları çalmak isteyen şüpheliler, o esnada devriye gezen bekçilerden kaçamadı.

Olay, Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde binaların girişinde bulunan bakır topraklama borularını gözüne kestiren 2 şüpheli, bakır boruları keserek çalmak istedi. O esnada devriye gezen Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü bekçileri, hırsızları suçüstü yaparak yakaladı. Yapılan incelemede E.K ve Y.Y. isimli 2 şüpheli suç aletleri ile birlikte yakalanırken, yanlarında bulunan demir borular ise muhafaza altına alındı. Suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, gece kartalları olarak bilinen bekçilerin dikkati ise takdir topladı.