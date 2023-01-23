Gazipaşa Ortaokulu il birincisi oldu

Aydın’da düzenlenen okullar arası hentbol turnuvalarında küçük kız ve küçük erkek kategorilerine katılım sağlayan Efeler Gazipaşa Ortaokulu iki kategoride de namağlup bir şekilde il birincisi oldu. Gazipaşa Ortaokulu 2 Mart’ta Uşak’ta düzenlenecek olan grup müsabakalarında Aydın’ı temsil edecek.

Son 4 senedir erkeklerde, son 2 senedir de kızlarda şampiyon olan Gazipaşa Ortaokulu’nda bu yıl hedef Türkiye Şampiyonluğu. Gazipaşa Ortaokulu geçtiğimiz sene Türkiye finallerine yükselmiş ve burada son 8 takım arasına kalma başarısı göstermişti.

Elde edilen başarılar ile ilgili görüşlerini dile getiren Okul Müdürü Nadir Coşkun “Gazipaşa Ortaokulu olarak hemen her alanda ilimizde en ön sıralarda olduğumuz gerçeğinden yola çıkarak, geçen sene kaçırdığımız Türkiye şampiyonluğuna bu yıl daha da yakın olduğumuzu düşünüyorum. Zira bu sene, geçen senelere göre daha fazla tecrübeliyiz. Çocuklarımız çok istekli ve başaracaklarına olan inançları tam. Bununla birlikte dikkatleri çekmek istediğim başka bir husus daha var. 2017 yılından beri okulumuzda Hentbol Antrenörü olarak görev yapmakta olan Hüseyin Yağcı hocamız azmi, gayreti ve başarıları ile okulumuzun Aydın’da ve Türkiye’de hentbolda söz sahibi olmasını sağladı. Kendisi başta olmak üzere, bütün çocuklarımı başarılarından ötürü kutluyor, ailelerine de destekleri sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Gazipaşa ailesi olarak her zorluğun üstesinden gelebileceğimize ve inşallah daha nice başarılara imza atabileceğimize yürekten inanıyorum” dedi.