Gazipaşa Ortaokulu Hentbol takımı yarı finalde mücadele edecek

2021-2022 Sezonunda Aydın Okullar Arası Yıldız Erkekler Hentbol kategorisini şampiyon olarak tamamlayarak çeyrek finallere katılan Efeler Gazipaşa Ortaokulu’ rakiplerini geride bırakarak yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

9-13 Şubat tarihleri arasında Burdur’da düzenlenen bölge şampiyonasında İzmir, Denizli ve Karaman ekiplerine karşı mücadele eden Gazipaşa Ortaokulu öğrencileri, burada yaptığı maçlar neticesinde elde ettiği başarılarla Türkiye yarı finallerinde Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı. Hentbol takımı, Mart ayında Uşak’ta düzenlenecek olan yarı finallerinde de başarılı olması durumunda bu defa Türkiye finallerinde mücadele edecek.

Çeyrek final müsabakalarından sonra düzenlenen madalya töreninin ardından bir değerlendirme yapan Okul Müdürü Nadir Coşkun, “Böyle güzel bir vesile ile Aydın’ımızı burada, alnımızın akı ile temsil etmiş olmak mutluluk verici. Antrenörümüzü ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Uzun süredir yaptıkları özverili çalışmanın neticesini almış olmak onları da çok mutlu etti. İnşallah yarı finallerde de ellerinden gelenin en iyisini yaparak Aydın’a bir şampiyonluk daha getireceklerine olan inancım tam” dedi.