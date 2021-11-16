Gazilerden Başkan Özcan’a teşekkür

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatı ile Yeşil Mahalle’de bulunan Gaziler Mezarlığı’na Türk bayrağı dikti.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı elektrik servisi ekipleri Gaziler Mezarlığı’nda Türk bayrağımızı göndere çekti.

Başkan Özcan ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş; “Şahsım ve gazilerimiz adına Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan’a teşekkür ediyoruz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için toprağa düşmüş kahramanlarımızı bir kez daha minnet ve rahmetle anıyoruz. Onların aziz hatıralarını korumak ve yaşatmak için üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı Gaziler Mezarlığımızda dalgalandıran, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” sözlerini kaydetti.