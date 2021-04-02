Gazeteciler Cemiyeti, Başkan Özcan’ı ziyaret etti

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyeleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Özcan’a belediyecilik çalışmalarında başarılar dileyen NGC heyeti, gazetecilerin desteklenmesine yönelik yürütülen proje ve etkinlikler hakkında bilgiler verdi.

27 Mart’ta gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul ile Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına seçilen Ümit Özmen ve Yönetim Kurulu Üyelerini tebrik eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, konuklarına ziyaretleri sebebiyle teşekkürlerini sundu. Nazilli’nin köklü bir basın geçmişine sahip olduğunu belirten Başkan Özcan, “İlçemizde yerel medya oldukça güçlü ve hızlı. Bu, çok memnuniyet verici bir durum. Nazilli, Aydın ili basın tarihi açısından da köklü geçmişe sahip bir ilçe. Şehrimizde faaliyet yürüten birçok ulusal ve yerel medya mensubumuz üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyor. Şehrimizin ve vatandaşlarımızın sorunlarının duyurulmasından tutun da basının görev alanına giren her konuda çok güzel işler çıkarıyorlar. Bu anlamda doğruları kaleme alan, yalan ya da iftira atmayan bütün gazeteci arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

“Destek vermeye hazırız”

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti’nin geçtiğimiz hafta sergilediği seçim yarışının da çok önemli olduğunu söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Demokratik ve nezaketli bir yarış ortamı sergilediniz. Siyasilere güzel bir örnek sergilediniz. İnşallah yeni yönetiminiz ilçemiz için güzel çalışmalara vesile olacaktır. Nazilli Belediyesi olarak çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyor, elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.

“İşbirliği projelerine hazırız”

Nazilli Belediyesi’nin yerel basına verdiği destekler dolayısıyla Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür eden NGC Başkanı Ümit Özmen; “Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz kongre sonucu üyelerimiz bizlere yeni yönetim kurulumuzla 9 ay onları temsil etme kararını verdi. Bizler de sizi yeni yönetimimizle ziyaret etmek istedik. Öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için ve bugüne kadar bizlere verdiğiniz destelerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti ile Nazilli Belediyesi işbirliğinde projeler yapmayı istiyoruz. Hem yerel gazetelerin gelirinin artırılması hem de Nazilli Belediyesi’nin şeffaf yönetildiğini göstermek istiyoruz. Bu bağlamda bizlere vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.