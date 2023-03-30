Gazeteciler adliye önündeki saldırıyı kınadı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Efeler ilçesinde adliye girişinde şüphelileri görüntülemek isteyen gazetecilere yapılan saldırıyı kınadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcılarının adliyeye sevki sırasında görüntü almak isteyen gazetecilere, uyuşturucu tacirlerinin yakınları saldırdı. Basın mensuplarının görüntü almasını engelleyerek, kamera ve fotoğraf makinelerini almaya çalışan 3 şahıs, güvenlik güçlerinin arasından geçerek gazetecileri darp etmeye de çalıştı. Yaşanan olayın ardından şüpheliler gözaltına alınırken, adliye önüne gelen Aydınlı gazeteciler saldırganlara tepki gösterdi. Aydın Adliyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında AGC Yönetim Kurulu adına konuşan Genel Sekreter Murat Tan, “Bugün Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu operasyonu sonrasında zanlıların Aydın Adliyesi’ne sevki esnasında meslektaşlarımız, zanlıların yakınları tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştır. Saldırı sonucunda arkadaşlarımız Efeler Polis Merkezi’ne giderek saldırganlardan şikayetçi olmuşlardır. Meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Unutulmamalıdır ki meslektaşlarımız, anayasal güvence altında olan toplumun haber ve bilgi alma özgürlüğü adına kamu menfaati odaklı işlerini yaparken bu saldırıya uğramıştır. Buradan bir sözümüz de güvenlik güçlerinedir, zanlılar ve yakınlarının güvenliği kadar meslektaşlarımızın can güvenliği de önemlidir. Bu noktada adli ve asayiş haberlerine ilişkin mesleğimizi icra ederken güvenlik tedbirleri de ihmal edilmemelidir. Bu menfur saldırıyı Aydın Gazeteciler Cemiyeti olarak tekraren kınıyor, konunun takipçisi olacağımızı da kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Umarız ki bir daha bu tür üzücü olaylar yaşanmaz” dedi.