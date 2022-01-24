Gazeteci Uğur Mumcu Didim’de anıldı

29 yıl önce Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde suikast sonucu öldürülen gazeteci-yazar Uğur Mumcu, Didim’de düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Didim İlçe Örgütü tarafından gerçekleştirilen anma törenine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, Yusuf Deveci, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında, Didim Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Binası önünden başlayan yürüyüş, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi üzerinden devam ederek Uğur Mumcu Parkı’nda sona erdi.

Park içerisinde gerçekleştirilen anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak tarafından gerçekleştirdi. Koçak, konuşmasında, gazeteci Uğur Mumcu’yu andıklarını belirtirken, aynı tarihte hayatını kaybeden, eski Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve suikast sonucu öldürülen Diyarbakır eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı rahmetle andı.

Konuşmanın ardından Uğur Mumcu Parkı’nın içerisinde, Uğur Mumcu adına yapılan anıta kırmızı karanfil bırakıldı.