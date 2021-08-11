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Gaspçı Nazilli polisinden kaçamadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsın cep telefonu ve parasını gasp eden şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

AYDIN 11.08.2021, 09:38
Gaspçı Nazilli polisinden kaçamadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir şahsın cep telefonu ve parasını gasp eden şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan park alanda bir şahsın önünü keserek bir süre muhabbet ettikten sonra üzerinde bulunan cep telefonu ve 40 TL parayı zorla alarak kayıplara karışan şüpheli 25 yaşındaki B. U. Nazilli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu başarılı çalışma neticesinde yapılan operasyon sonucu yakalandı. B.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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