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Gasp ve Hırsızlıktan aranan şüpheli Kuşadası’nda yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde gasp ve hırsızlıktan aranan şüpheli Kuşadası polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.
AYDIN 29.12.2020, 16:42
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Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde gasp ve hırsızlıktan aranan şüpheli Kuşadası polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan operasyonda gasp ve hırsızlıktan, hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Asayiş Büro ekipleri Camiatik Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği bir kişiye GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin K.T. olduğu ve hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Söke Cezaevine gönderildi.
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