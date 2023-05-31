Galatasaray’ın şampiyonluğuna en çok onlar sevindi

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Aydın Atatürk Kent Meydanı’na akın ederken; meşale, bayrak, atkı ve forma satan seyyar satıcılar da kutlamalar boyunca yaptıkları satışlarla şampiyonluğa en çok sevinen taraf oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı. Aydın’ın birçok ilçesinde şampiyonluk kutlamaları yapılırken, merkez Efeler ilçesinde de kutlamaların adresi Atatürk Kent Meydanı oldu. Meydanı dolduran taraftarlar ellerinde Türk Bayrağı ve Galatasaray bayrağı alıp, meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu.

Seyyar satıcıların yüzü güldü

Galatasaray’ın 23’üncü şampiyonluğuna en çok sevinenler ise seyyar satıcılar oldu. Kimi meşale, kimi bayrak, kimi de atkı satan seyyar satıcılar kutlamalar boyunca satışlarını sürdürdü. Atatürk Kent Meydanı’ndaki kutlamalarda formalar 200, atkılar 80, meşaleler de 50 TL’den alıcı buldu. Satışlar seyyar satıcıların yüzünü güldürürken, Aydınlı taraftarlar satın aldıkları ürünlerle gönül verdikleri takımın şampiyonluk sevincine ortak oldu.