Futbol turnuvası sona erdi, öğrenciler kıyasıya mücadele etti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Genç Futbol müsabakaları, final maçıyla son buldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Bu çerçevede yoğun ilgi gören Okul Sporları Genç Futbol müsabakaları 13 okul ve yüzlerce sporcunun katılımıyla sona erdi. Adnan Menderes Stadyumu Yan Sahalarda gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular takım halinde birbirlerine karşı üstün performans göstererek mücadele etti.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda birinci olan takımlar Okullar Arası Türkiye Grup Müsabakaları’nda Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları düzenlenen ödül töreni ile takdim edildi.