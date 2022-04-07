Fuhuş operasyonunda 1 tutuklama

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda, Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik Aydın ve Muğla’da gerçekleştirilen operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 3 trans şahıstan 1’i tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri fuhuşla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda Aydın’ın Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Aydın’ın Nazilli, Kuşadası ilçelerinde ve Muğla ilinde sabah saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 trans şahıs gözaltına alınırken, 55 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 5 şahıstan 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nazilli Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan 3 şahıstan 1’i tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şahıs ise serbest bırakıldı.