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Fotoğraf tutkunları antik kentleri fotoğrafladı

IHAAW171257-KLT/22-10-2021

AYDIN 22.10.2021, 17:16
Fotoğraf tutkunları antik kentleri fotoğrafladı

IHAAW171257-KLT/22-10-2021

- Fotoğraf tutkunları antik kentleri fotoğrafladı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Fotoğraf tutkunları, Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki Letoon Antik Kenti ile Antalya’nın Kaş ilçesindeki Xanthos Antik Kenti’ni karelerine yansıttı.

Türkiye’deki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen ve 17 UNESCO mirasını kapsayan etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında bölgeye gelen fotoğraf severler, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "Likya medeniyetinin dini merkezi" olan Seydikemer’deki Letoon Antik Kenti’nde fotoğraf çekti. Fotoğraf severler daha sonra, Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Xanthos Antik Kenti’ni fotoğraflarına yansıttı.

Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, projenin kültürel mirasların tanınırlığını artırmak amacıyla gerçekleştiğini belirterek, "Fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf sevdalılarını çağırıyoruz. Etkinliğe herkes katılabiliyor. Türkiye coğrafi olarak tarihi ve kültürel açıdan en zengin ülkelerden birisi. Turizmi doğa deniz güneş olarak satıyoruz. Kültürel zenginliklerimiz ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Kültür turizmine foto safariyi de ekleyerek alternatif bir turizm çeşitliliği oluşturmak için uğraşıyoruz. Burada çekilen fotoğraflar, dereceye girenler ya da sergileme ödülü alanlar Türkiye’nin tanıtımında kullanılacak" dedi.

(MY-OD-Y)

22.10.2021 17:16:48 TSI

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