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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri birleştirilerek yeni yerine taşındı

Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri birleştirilerek yeni yerine taşındı.

AYDIN 03.12.2020, 13:49
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri birleştirilerek yeni yerine taşındı

Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri birleştirilerek yeni yerine taşındı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yeni yerine taşınan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret ederek sunulan sağlık hizmetinin kalitesinin değerlendirdi. Yapılan çalışmalar hakkında hastane yönetiminden bilgi alan Açıkgöz, "2016 yılından beri hizmetlerine devam Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 1 Aralık itibariyle daha konforlu bir mekanda 80 rehabilitasyon yatağı, 22 personel ve daha modern cihazlarla hizmet vermeye başladı. Fizik Tedavi Merkezi’nde; inme, kafa travması, serebral palsi, parkinson, gullıen barre sendromu, spinal kord yaralanmaları, polinöropatiler, periferik sinir yaralanmaları gibi nörolojik rehabilitasyon uygulanan hasta grupları ile kalça, diz protezi, kırık rehabilitasyon, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmaları, diz, kalça ağrısı, topuk dikeni, lateral epikondilit, bel ve boyun ağrısı, siyatalji, omuz ve diğer eklem ağrıları, el kesilmelerine bağlı tendon yaralanmaları, alkinozan spondalit ve diğer romatizmal hastalıklar gibi ortopedik rehabilitasyon uygulanan hasta grupları hizmet almaktadır. Merkezimiz tüm Covid-19 önlemleri alınarak haftanın 6 günü, günlük 600 hastaya hizmet vermeye devam etmektedir" dedi.
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