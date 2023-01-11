Fırtına, 2 asırlık ağacı devirdi

Kuşadası Güzelçamlı Mahallesi Meşeli Kuyu mevkiinde bulunan yaklaşık 210 yaşındaki dişbudak ağacı, bölgede etkili olan fırtına sonrası yıkıldı. Eko Sistemi Koruma Derneği’nin girişimleri ile daha önce koruma altına alınan ağacın fotoğraflarda kalan eski görüntüleri hatıra kaldı.

Anıtsallık kriteri taşıdığından Kuşadası Belediyesi, EKODOSD iş birliğiyle Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’ın çalışmaları sonucunda 210 yaşında olduğu tespit edilen dişbudak ağacının koruma altına alınmıştı. Anıtsal özelliği bulunan ağacı korumak için çok mücadele verdiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Etrafı çevrilerek önce koyun ağılı olarak kullanılan ağaç, daha sonra etrafı adeta çöp depolama ve moloz döküm yeri olarak kullanılmıştı. Belediyeyle görüşülerek ağacın etrafındaki ağıl söktürülmüş ve altındaki tüm çöpler ve molozlar kaldırılmıştı. Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yoldaki direklerin değiştirilmesi gerekçesiyle, ağaçların dallarının budanması gündeme gelmiş, ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde, ağacın bulunduğu bölgenin karşısından tellerin yer altından geçirilmesi sağlanarak ağaç kurtulmuştu.

Daha sonra ağacın bulunduğu alana yakın sitelere kanalizasyon borularının bağlanması için, yolda kepçelerle bir kazı çalışması başlatılmıştı. Aydın Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü’yle görüşülerek, projede değişiklik yapılması sağlandı ve ağaca zarar verilmesi önlenmişti. Eylül ayında, görgü tanıklarının ifadelerine göre; ağacın büyük kollarından birinin gece yoldan geçmekte olan bir inşaat makinesi aracı tarafından çarpıldığı ve dalın kırıldığı haberi gelmişti. Dün gece meydana gelen fırtına nedeniyle de ağacın geri kalan üst bölümünün tamamen kırıldığı haberi geldi. Karşılaştığımız manzara bizi üzdü” dedi.

“Yeniden yeşermesi için çalışma yapılacak”

Gövdesi yerinde olan ağacın yeniden yeşermesi için çalışma yapılacağını belirten Sürücü, “Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat’la da görüşülerek, ağacın gövdesinin yerinde olduğu, Şubat ayında vejetasyon süresi başlayacağından dolayı gerekli bakım-onarım yöntemlerinin en kısa sürede uygulanması gerektiğine karar verildi. Kuşadası’ndaki anıt ağaçlar içinde doğal peyzajı en güzel ağaçlardan biri olan Dişbudak ağacının kalan kısmının gerekli iyileştirilmesi yapılarak, etrafının çevrilip, bir tanıtım tabelasının konulması için Kuşadası Belediyesi’ne müracaat edeceğiz” dedi.