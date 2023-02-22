Firari şahıs JASAT’tan kaçamadı

Aydın’ın Söke ilçesinde hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde JASAT timlerince yapılan araştırmalar neticesinde “Silahlı Yağma” suçundan aranan ve hakkında toplam 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari, tutuklanarak cezaevine gönderildi.