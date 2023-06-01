Firari “gaspçı” Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde gasp suçlarından aranan ve 28 yıl hapis cezası bulunan firari şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde gasp suçlarından aranan ve hakkında toplam 28 yıl 5 ay hapis cezası bulunan M.Ç. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.