banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Milli Takım'a Letonya freni
Milli Takım'a Letonya freni
Siyah havuçta nasıl dünya lideri olduk?
Siyah havuçta nasıl dünya lideri olduk?
Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
Altının kilogramı 453 bin 750 liraya yükseldi
MGK toplantısı sona erdi! Önemli mesajlar var...
MGK toplantısı sona erdi! Önemli mesajlar var...

Filyasyon ekibine saldıran şahıs yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibine görev başında saldırı gerçekleştiren şahıs yakalanırken, İlçe Kaymakamı Soner Zeybek ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’den de olayla ilgili kınama mesajları geldi.

AYDIN 31.03.2021, 00:26
3
Filyasyon ekibine saldıran şahıs yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekibine görev başında saldırı gerçekleştiren şahıs yakalanırken, İlçe Kaymakamı Soner Zeybek ve Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’den de olayla ilgili kınama mesajları geldi.

Söke İlçe Kaymakamı Soner Zeybek mesajında “Bugün akşam saatlerinde Yenicami mahallesindeki bir adrese filyasyon çalışması yapmaya giden sağlık çalışanlarımıza filli ve sözlü olarak saldırıda bulunan şahıs Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmış, tahkikata başlanmıştır. Pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık ekiplerimize yapılan saldırıyı kınıyorum. Şahsı çok kısa sürede yakalayan Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise yayınladığı kınama mesajında; “İlçemizde görevli filyasyon ekibine yapılan saldırıyı üzüntüyle öğrendim. Büyük fedakarlıklarla ve özveri ile görev yapan sağlık çalışanlarımıza, yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu vesile ile bu zorlu süreçte görev yapan sağlık camiasına minnet ve şükranlarımızı bir kez daha iletiyorum” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu