Filenin efeleri, Cavidilspor’a set vermedi

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ligin 5. haftasında karşılaştığı Denizli temsilcisi Cavidilspor’u 3-0 mağlup etti.

Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda taraftarının da desteğini alan Naz-Naz normal setlerde 25-23, 25-21, 25-19 skorlarla fileden galip ayrıldı. Karşılaşma sonunda Nazilli Belediye ve kulüp onursal başkanı Kürşat Engin Özcan, potanın efelerini tek tek tebrik etti.