Filenin efeleri, Arkas’ı misafir edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi 2. Gurpta mücadele eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 27 Kasım Pazar günü saat 16.00’da misafir edeceği Arakasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak maç öncesi gerçekleştirdiği son antrenman ile hazırlıklarını tamamlayan Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Çetin Aysu Türkiye’nin voleybolda köklü kulüplerinde Arkasspor’u misafir edeceklerini kaydetti. Antrenör Aysu, "Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacağız. İnşallah Nazillili voleybolseverlerin desteği ile fileden galip ayrılan taraf biz oluruz" dedi.