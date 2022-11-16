FETÖ üyesi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında işlem yapılan şahıs Yunanistan’ın Sisam Adası’na yasadışı yollardan geçmek isterken yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan hakkında işlem yapılan İ.Z. isimli şüpheli Yunanistan’ın Sisam Adası’na geçmek isterken Kuşadası ilçesinin Sazlık Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.