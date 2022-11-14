FETÖ propagandası suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak ” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak ” suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs Yenipazar Eğridere Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.