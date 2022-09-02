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Feslek kurutma kanalında temizlik çalışması yapıldı
Aydın’ın Kuyucak ve Nazilli sınırları içerisinde bulunan Feslek Sol Sahil Kurutma Kanalı’nda Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yatak temizleme çalışması gerçekleştirildi.
AYDIN 02.09.2022, 11:55
Aydın’ın Kuyucak ve Nazilli sınırları içerisinde bulunan Feslek Sol Sahil Kurutma Kanalı’nda Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yatak temizleme çalışması gerçekleştirildi.
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile Aydın’ın Kuyucak ve Nazilli ilçe sınırında bulunan 27 kilometrelik Feslek Sol Sahil Kurutma Kanalı yatağında yatak temizlik çalışması aralıksız devam etmektedir. 2 adet Paletli Ekskavatör (Dragline) iş makinası ile 450 metre yatak temizlik çalışması yapılmıştır” denildi.
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