Fatih Mahallesi’nde öğrenciler her ay 100 kitap okunuyor

Fatih Mahallesi Muhtarlığı tarafından mahalleye kazandırılan kütüphaneye öğrenciler büyük ilgi gösterirken, kütüphanede her ay ortalama 100 kitap okunuyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan ve yaklaşık 10 bin nüfuslu Fatih Mahallesi’nde açılan muhtarlık kütüphanesi, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu’nun girişimleriyle mahalleye kazandırılan kütüphaneye, mahallede öğrenim gören öğrenciler ve vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Her ay ortalama 100 kitap trafiği yaşanan kütüphaneden haftalık ortalama 25 öğrenci yararlanıyor.

Mahalledeki öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphaneyi hayata geçirdiklerini ifade eden Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu; “2009 yılından bu yana muhtarlık kütüphanemiz gençlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetinde. Kitaplarımızı paylaşım için binamızda bulunduruyoruz. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması amacıyla kütüphanemizi hizmete açtık. Çocuk kitapları ve romanların yanı sıra yardımcı ders kitaplarımız da bulunuyor. Ayrıca kütüphanemizde en çok kitap okuyan öğrencilerimize de teşvik amacıyla kırtasiye malzemeleri desteği sağlıyoruz. Çünkü kitap zenginliktir ve kitap okumak insanın ufkunu genişletir. Kitap bağışı yapan vatandaşlarımızla kütüphanemizi genişletiyoruz ve bağışlanan her kitabı dikkatlice ayrıştırıyoruz. Çok yıpranmış romanları ve ders kitaplarını da geri dönüşüm için ayırıyoruz. Her hafta ortalama 25-30 arası öğrencimiz buradan kitap alışverişinde bulunuyor. Kitaplarını okuyan öğrencilerimiz daha sonra geri getirerek yenisini alıyor. Ayrıca verdiğimiz yardımcı ders kitaplarını geri almıyoruz, öğrencilerimizde kalıyor. Mahalledeki öğrencilerimizin kütüphanemize olan ilgisini görmek ise bizi ayrıca mutlu ediyor” dedi.