Evlilik öncesi SMA taraması Aydın’da başladı

Sağlık Bakanlığı koordinesinde hazırlanan evlilik öncesi SMA taraması uygulaması ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da başladı.

Evlilik öncesinde çiftlerin SMA taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da başladı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından uygulamanın bugün itibariyle başladığı açıklanırken, tarama programı ile son günlerde sık sık gündeme gelen SMA hastalığının önlenmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın hayırlı olmasını temenni eden Bakan Koca, açıklamasında “SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde ise laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Genç çiftlere, evlilik öncesi tarama yaptırmaya davet eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde kalıtsal yollar ile geçen hastalıkların tespit edilmesi ve önlemlerinin alınması için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda çağımızın önemki hastalıklarından bir tanesi olan SMA’nın da önüne geçilebilmesi için evlilik öncesi tarama programı ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da uygulamaya girmiştir. Evlilik öncesi tüm çiftlerimizin tarama yaptırmaları hem kendi sağlıkları hem de doğacak çocuklarının sağlığı açısından çok önemlidir” dedi.