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Evleri 4 kat daha ucuza ısıtacak proje, vatandaşlara anlatıldı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kentin jeotermal enerji ile ısıtılması için başlattığı projeyi kent meydanında düzenlediği toplantı ile vatandaşlara anlattı. Halktan büyük destek alan Başkan Erol, ilçeyi 4 kat daha ucuza ısıtacak olan jeotermal enerji projesinin kışa girmeden tamamlanacağını ifade etti.

AYDIN 10.05.2022, 11:47
Evleri 4 kat daha ucuza ısıtacak proje, vatandaşlara anlatıldı

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, kentin jeotermal enerji ile ısıtılması için başlattığı projeyi kent meydanında düzenlediği toplantı ile vatandaşlara anlattı. Halktan büyük destek alan Başkan Erol, ilçeyi 4 kat daha ucuza ısıtacak olan jeotermal enerji projesinin kışa girmeden tamamlanacağını ifade etti.

Aydın’ın 13 bin nüfuslu ilçesi Buharkent’in doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak enerjiyle buluşmasına sayılı günler kaldı. Hayata geçirilecek olan projeleri sık sık ilçe halkıyla düzenlediği toplantılarda anlatan Başkan Erol, son olarak Buharkent’in jeotermal enerji ile ısıtılması projesini ilçe sakinlerine anlattı. Kent meydanında vatandaşlarla buluşan Başkan Erol, slayt eşliğinde projeyi anlatarak soruları cevapladı. Hedeflerinin bir an önce projeye başlayarak maliyetler artmadan projeye başlanması gerektiğini ve kış aylarında herkesi ucuza ısıtmak istediklerini ifade etti.

Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye’de jeotermal kaynaklar bakımından Türkiye birincisi olan Aydın’ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını ifade eden Başkan Erol: “Buharkent’imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak olan jeotermalle buluşturacağız. Bunun için öncelikle halkımıza gidiyoruz ve onların görüşlerini de alarak ortak akılla projelerimizi birere birer hayata geçiriyoruz” dedi.

Aydın’da jeotermalle 1969 yılında ilk tanışan ancak bir türlü jeotermalin avantajlarından yararlanamayan ilçe olarak bilinen Buharkent önümüzdeki kış jeotermalle ısıtılmaya başlanacak. Başkan Mehmet Erol, ‘Yükselen kent Buharkent’ sloganı ile hayata geçirdiği son proje olan ilçenin jeotermalle ısıtılması konusunu ilçe sakinleri ile paylaştı. Jeotermal kaynaklar bakımından Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sırada olan Türkiye’de jeotermal kaynaklar bakımından da Türkiye birincisi olan Aydın’ın bu kaynakları yeterince kullanamadığını ifade eden Başkan Erol: “Buharkent’imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak jeotermalle buluşturacağız” dedi.

Başkan Erol konuşmasında, “Bu sebeple ki Buharkent’in ve jeotermal enerjinin geleceği için çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Jeotermali bir zenginlik ve bir değer olarak gördüğümüz için halkımızın faydasında kullanmak istiyoruz. Jeotermal yasası gereği bu imkanlardan yararlanamamaktaydık. Jeotermal Kaynak sahiplerinin desteği ile büyükşehir yasasına rağmen biz bu imkana sahip olmak için belediye bünyemizde Buharjet A.Ş.’yi kurduk ve çalışmalara başladık. Son dönemdeki enerji fiyatlarına baktığımızda bizler şu anki enerji olan doğalgaza oranla dört kat tasarruf sağlayacak temiz enerji jeotermal ile başta ilçe merkezimiz olmak üzere tüm çevre mahallelerimizi ısıtacağız. Sadece bununla kalmayıp Organize sanayi bölgesi başta olmak üzere üretim yapan işyerlerimizde de bu ucuz enerjiyi kullandıracağız.”

“Vatandaşlarımız aradaki farkı görecek”

Yüzlerce vatandaşın katıldığı açık hava toplantısında projeyi anlatan ve maliyetler artmadan kaynak sağlamak açısından hızlı davranmaları gerektiğini belirten Başkan Erol’a, yaklaşık 40 milyon TL ihale bedelli pazaryeri projesini erteleyerek jeotermalle ısıtma projesine kaynak sağlanması önerisi verildi. Bu öneriyi de halkın takdirine bırakan Başkan Erol, projede ilk etapta 2 bin 500 aboneye ulaşmayı hedeflediklerini, bunun da halkın hep birlikte karar alması gerektiğini kaydetti. Yaptığı bilgilendirmede vatandaşların doğalgaz ve jeotermal enerji arasındaki farkları karşılaştırdıklarında kendisine hak verdiklerini ifade eden Başkan Erol: “Aydın, elinin altındaki büyük fırsatları değerlendiremedi. Türkiye’nin en zengin kaynakları Aydın’da ancak biz bunu değerlendiremedik. Büyükşehir belediyesi bu konuda bize hem yazılı hem de sözlü uyarıda bulundu. Ancak yasa taslağı hazır ve istediğimiz şekilde hayata geçecek. Bizler bir yıl daha halkımızın pahalı şekilde ısınmasına gönlümüz razı olmadığı için büyükşehire rağmen halkımızı 2022 yılının kış aylarında jeotermal kaynaklarla ısıtmaya başlamak istiyoruz. 2022’yi ıskalamadan bir an önce bu hizmeti başlatarak önümüzdeki ay ilk kazmayı vurarak doğru olan enerjiyi halkımızın hizmetine sunacağız. Bu Aydın’a örnek olacaktır. Türkiye genelinde 20’den fazla yerde jeotermal ısıtma yapılıyor. Bunun örnekleri çok ama biz Aydın’da ilk olacağız. Sera bölgesinden işyerlerine ve konutlara kadar jeotermal kaynağı şehir merkezine sokmadan kapalı devre sistem yöntemiyle, sıfır emisyon, atık olmadan, çevreci, temiz bir enerjiyle halkımız çevreye zarar veren diğer enerji kaynaklarına göre üç-dört kat daha ucuza ısınmış olacak” dedi.

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