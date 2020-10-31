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Evinin önünde silahla vurularak öldürüldü
LEVENT KAR
AYDIN 31.10.2020, 18:59
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Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay Çamlıdere Mahallesi’nde sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent Kar sabah saatlerinde evinin önünde iken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatan Bozdoğan İlçe Jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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